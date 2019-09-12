巴塞暴徒勾人妻再傷人　判監2年8個月

巴塞2015年西甲冠軍功臣艾達杜蘭(Arda Turan)，上季外借到土耳其伊斯坦布爾期間闖下大禍，於去年10月在酒吧內勾搭有夫之婦再傷人，並開槍引起恐慌，結果當地以傷人及非法持槍等罪名，判處入獄2年零8個月。

報道指，艾達杜蘭喺呢單案當中簡直係暴徒所為，佢喺酒吧內與土耳其歌手巴奇沙軒(Berkay Sahin)發生衝突，先調戲對方老婆，再打爆對方鼻樑導致骨折，然後再向地面開槍，結果被捕接受法律制裁。

不過報道指艾達杜蘭暫時不會入獄，只要未來5年不再犯罪，就毋須坐監。

32歲嘅艾達杜蘭係土耳其國腳，2015年起在巴塞效力兩季，上陣55場入15球，贏得1屆西甲、兩屆西班牙盃及1屆西班牙超級盃，去年1月外借到伊斯坦布爾，估唔到佢喺土耳其出事，咁就一世。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。