【深度分析】5大聯賽冠軍同你尋寶

經過一個禮拜國際賽期之後，球迷眼光又再聚焦番喺各地嘅聯賽角逐喇！歐洲5大聯賽起步初段似乎有唔少驚喜，究竟今季係咪會有新局面，破舊立新，抑或係固有勢力可以繼續壟斷聯賽，本報各位名家都有佢哋嘅心水冠軍推介，大家都可以玩少少，睇吓自己夠唔夠眼光！

藍月冇肉食紅軍抵玩

經過4輪角逐之後，英超只有3隊保持不敗，就係現排頭3位嘅利物浦、曼城同李斯特城，其餘Big 6球隊阿仙奴排第5、曼聯第8、熱刺緊隨其後第9，車路士就喺下半版第11位。至於季前被視為第7勢力嘅愛華頓同狼隊，前者恰如其分暫排第6，狼隊就表現失望，只得3和1負仲未開齋。

季初幾周已經有Big 6對撼，包括首輪曼聯主場大炒車仔4比0，次輪曼城主場2比2和熱刺，利物浦主場3比1擊敗阿仙奴、最後阿仙奴主場踢和熱刺2比2。聯賽角逐係長途戰，講求穩定性同板櫈深度，曼城同利物浦喺Big 6當中，呢兩方面確較其他球隊優勝，不過如果睇埋賠率，「藍月亮」只得1.33倍未免熱咗啲，利物浦嘅2.6倍就相對合理抵玩。

新兵對辦阿仙奴冷門之選

想扒冷嘅球迷不妨試吓阿仙奴，相對起曼聯嘅更衣室亂局、車路士唔夠人用、熱刺起步脫腳，「兵工廠」今夏引入嘅丹尼施巴路斯同尼高拉斯比比已經證明啱用，奧巴美揚同拿卡錫迪亦早早有料到。同樣係新加盟嘅中堅大衞雷斯雖然感覺上有啲飄忽，但佢好起上嚟真係會好癲，而且阿仙奴唔使踢歐聯，踢歐霸可作出輪換嘅空間大增，大大增加佢哋聯賽競爭力，呢隊波雖有缺點，但換來35倍嘅賠率，值得一博。

金靴之爭迪姆普基有權彈出

上季英超神射手夠晒激，最終由同入22球嘅奧巴美揚、沙迪奧文尼及穆罕默德沙拿3位瓜分，佢哋今屆繼續留喺英超搵食，加埋熱刺哈利卡尼、曼城「雙槍」阿古路同史達寧，相信今季又會出現爭崩頭景像！

除呢班「見慣見熟」嘅射手外，值得留意諾域治箭頭迪姆普基（圓圖）。呢位芬蘭神鋒上季英冠狂轟29球，帶領「金絲雀」重返英超，雖然季前被質疑能否喺英超立足。佢用行動說明一切，開咧4仗狂轟5粒，更先後射破利物浦同車路士兩支Big 6嘅大門，水準同穩定性都極具保證，可能係英超神射手最有力挑戰者。

馬體會撻着勢破雙雄壟斷

巴塞隆拿同皇家馬德里多年嚟都係西甲冠軍嘅主要競爭者，然而兩軍近年出現整體競爭力下滑嘅迹象，反觀曾於2013/14賽季打破兩強壟斷局面嘅馬德里體育會，喺鐵帥施蒙尼帶領下表現穩步上揚，今屆更有可能再次打破西甲傳統秩序。

開咧3連勝露鋒芒

衞冕嘅巴塞過去連續兩季西甲封王，展示統治級實力，其中過去3季勇奪聯賽神射手嘅美斯（圓圖），喺巴塞陣中堪稱舉足輕重，球王狀態好與壞，直接影響巴塞成績，「美斯依賴症」亦成為主帥華爾維迪，同一班巴塞隊友要應付嘅一大難題。季初美斯因傷倦勤，巴塞聯賽3仗僅取1勝1和1負，可見就算新加盟嘅基沙文幾好波，都難擔起進攻重責。已經踏入職業生涯尾聲嘅美斯就算再無敵，都有力不從心嘅時候，如果巴塞再唔變革，今季衞冕之路相當難行。

上季皇馬經歷動蕩期，主帥教鞭又落番喺功勳教頭施丹手上，唯一不變反而係飄忽嘅聯賽走勢。今季「銀河艦隊」捲土重來，雖然重金引入夏薩特同盧卡祖域等強援，不過新兵磨合需時，球隊狀態時好時壞問題未見改善，重奪聯賽冠軍希望依然渺茫。相反由施蒙尼領軍嘅馬體會，今季雖然經歷陣容大改動，但未有絲毫影響球隊整體表現，開咧至今豪取3連勝，已經拋離皇馬同巴塞兩大競爭對手。馬體會對上一次開咧3連勝就係13/14賽季，當時佢哋最終以3分差距力壓巴塞同皇馬，成為聯賽王者，今季再次挑戰霸權絕非冇可能。

多蒙特同拜仁鍊到最後

講到德甲冠軍，每年大熱門當然係班霸拜仁慕尼黑，佢哋已經連續贏咗6屆，不過黑柴季前講過，今屆形勢並唔係表面睇咁一面倒；拜仁奪標賠率熱透，正好為大家提供較有分頭嘅博冷機會，黑柴始終相信多蒙特最有條件截拜仁胡，推介有5.5倍嘅多蒙特冠軍。

萊比錫曝光值博率低

上季多蒙特沿途領放，到季尾至畀拜仁追到，最終僅以2分之差失冠，而萊比錫就落後拜仁12分過終點得第3。嚟到今季，多蒙特增兵最積極，目前人腳實力已不在拜仁之下，兵源尤有過之，而且亦已累積足夠經驗，只係因為第3輪聯賽滑鐵盧，奪冠呼聲立即降溫，反而換嚟好賠率，要知道拜仁雖然喺轉會窗關閉前引入菲臘比古天奴、比列錫同米高古辛斯，實力係明顯提升，弊在3線配搭仍欠均勻，尤其防中弱點並冇針對性改善，今季預期仍然需要再一次同多蒙特鬥到最後。

拜仁嘅足智彩奪冠賠率一直熱透，目前更落飛至1.17倍，次熱多蒙特因為國際賽前不敵柏林聯，立即由3.9倍回升到5.5倍，至於至今德甲唯一全勝之師RB萊比錫就逐步落飛，現時係7倍嘅第3熱門。黑柴基本上肯定今屆冠軍不出呢3隊，不過賠率唔足以反映真正機會率，我認為拜仁奪冠機率大約只有45%，多蒙特35％，萊比錫就有剩番嘅20%。拜仁奪冠機會依然在多蒙特之上，但賠率太懸殊，多蒙特就好值博。至於第3勢力萊比錫今季換帥增兵實力亦有提升，陣中小將經過3季德甲磨練不斷進步，不過由於開季太順已受各方關注，目前賠率同多蒙特差唔多，值博率相對較低。

祖記想捧盃先問過國米

近年喺意甲獨大嘅祖雲達斯，今夏接連簽入馬菲斯迪歷特、拉比奧特、艾朗藍斯等新兵，陣容更加鼎盛，王牌C朗依然弗到漏油，實力有增無減。自從2011/12年度球季起，「老婦人」已經連續8季聯賽封王，如此壟斷局面喺意甲前所未見，信心不斷累積，呢種「氣場」令對手未踢先怯，而且佢哋有自己嘅球場，財政遠勝其他意甲球隊，因此「冠軍」熱選必屬祖記。

干地勝在有冠軍命

當然世上沒有長勝將軍，而且國際米蘭亦蠢蠢欲動，呢支2010年5冠王，近年喺中資入主後逐步重建，連續2年殺入前4取得歐聯資格，信心漸復。雖然今夏簽入嘅盧卡古、阿歷斯山齊士及高甸，被視為高峰已過，但3人都希望喺意甲舞台再次證明自己，最重要係「藍黑兵團」由鐵帥干地掌舵，佢不但重視紀律、戰術嚴謹，亦擅於向球員灌輸必勝信念；國米以往開咧慣性不在狀態，成績一般，但今季頭2場聯賽贏晒已經係最佳證明，而且干地確實係有冠軍命，之前無論執教祖記抑或車路士，首季均奪得聯賽錦標，同時干地亦係「斑馬兵團」依家橫掃意甲嘅締造者。正所謂知己知彼，手執唔少好球員嘅干地，隨時係打破舊東家壟斷嘅關鍵人物，「冠軍」冷選必敲有7倍嘅國米。

馬賽40倍封王扒冷佳品

巴黎聖日耳門（PSG）喺足智彩奪標賠率僅得1.01倍，係5大聯賽冠軍賠率最熱一隊，PSG已連奪7季法甲冠軍，當中4次以雙位數積分差距封王，壟斷局面顯而易見，PSG今夏先後引入安達靴里拉、伊祖沙古爾及沙拉比亞強化中後場，雖然尼馬轉會一事搞到滿城風雨，但呢名巴西王牌最終留隊，加上最後一刻借得莫路伊卡迪，單睇牌面其他球隊完全冇得揮。

不過世事無絕對，而且從賠率上計捧PSG奪標可謂「食之無味」，有心扒冷嘅朋友不妨留意傳統勁旅馬賽。馬賽今季改由葡萄牙主帥保亞斯接手，雖然開季首戰倒灶輸畀蘭斯，但國際賽前連贏2場，表現漸入佳境，新加盟嘅阿根廷前鋒賓尼迪圖已有2個士哥，有力成為今季法甲新焦點，而且馬賽今季無需應付歐洲賽，可以專心打聯賽，比起其餘幾支爭標對手稍為有利，目前有40倍分頭不容錯過。

雷恩曾兩挫聖日耳門

另一支值得留意嘅冷門球隊係雷恩，雷恩上季初長時間排喺聯賽榜10名以外，直至去年12月由現任主帥祖利安史堤芬接手後，表現即告脫胎換骨，除咗上季尾喺法足盃決賽憑互射12碼擊敗PSG，打破球會48年錦標荒，今季聯賽第2輪再喺主場擊敗PSG，如果能夠長期保持呢個水準，隨時成為今季爭標一路奇兵。

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