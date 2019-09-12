【有片】英超動人回憶　巨星「本性難移」

「高柏尼紀念賽」眾星雲集，勾起唔少英超球迷嘅美好回憶，雖然呢場波入面大部份球星都已經掛靴，不過佢哋短短嘅復出依然「本性難移」，好似史高斯嘅瀟洒、加利尼維利嘅「唔夠快」、加歷查嘅甩漏、高柏尼嘅玻璃等等.......

呢場波係高柏尼嘅紀念賽，原本呢位前比利時國腳應該粉墨登場，但係佢貫徹「玻璃人」特性，賽前宣告因為大腿受傷而缺陣，只能夠喺場邊睇住大家「紀念」自己。今場波除尹佩斯光芒四射之外，曼聯名將史高斯亦踢得好瀟灑，佢喺下半場接應阿迪達傳送，一下輕描淡寫後腳片波，妙傳畀尹佩斯突破，瀟灑到暈！

後防嘅表現大家同樣覺得「熟口熟面」，加利尼維利同加歷查呢對「孖寶」，球員時代已經畀球迷寸錯漏多多，今場加利仔開波1分鐘就甩轆，「唔夠快」嘅佢判斷錯誤下被馬田柏杜夫打爆右路而失波，加利仔之後仲要拉傷大腿退下火線；至於加歷查就喺完場前頂唔住馬華路禾尼被頂入，齊齊孭鑊。

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