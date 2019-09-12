黐線！華倫西亞炒超強教頭　星州富商惹公憤

西甲勁旅華倫西亞周四(12號)宣布，即時解僱球隊教練馬些連奴，主帥改由前西班牙U21教練施拿迪斯出任。馬些連奴上季帶領華倫西亞拎到聯賽第4名，同時喺西班牙盃決賽擊敗巴塞隆拿贏得球會近11年首個冠軍，唔少球迷聽到呢個消息後，都狂鬧星州班主林榮福。

馬些連奴被炒魷好明顯唔係能力問題，據報新加坡富商班主林榮福周三急召華倫西亞會長梅菲見面，親自下達「格殺令」，消息指林榮福唔滿意馬些連奴同球會總監阿利文尼「功高蓋主」，今夏又曾公開炮轟林榮福干涉足球事務，所以決定先炒馬些連奴，知情人士指阿利文尼亦都時日無多。華倫西亞下星期就要喺歐聯對車路士，依家都唔知點收科？

馬些連奴今夏曾經收想購巴塞隆拿中場拉芬拿艾簡達拿，但係被林榮福反對，之後林榮福想將主力射手洛迪高摩連奴賣去馬德里體育會，結果喺馬些連奴大力反對下交易告吹，兩人結怨亦愈嚟愈深。林榮福5年前收購華倫西亞後，今次已經係佢第8次更換教練，當中包括禾路「3度上任」以及搵零教波經驗嘅老友加利尼維利執教等經典。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。