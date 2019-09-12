多蒙特證實曼聯開價！「辛祖會議」絕密曝光

曼聯希望收購英格蘭新星查頓辛祖嘅傳聞一直甚囂塵上，隨住呢位19歲翼鋒今季喺多蒙特同國家隊繼續爆發，佢嘅人氣亦進一步爆升。

勢估唔到喺呢個風頭火勢時候，由Amazon攝製嘅多蒙特紀錄片，竟然曝光多蒙特舉行嘅一次「辛祖會議」，片中多蒙特體育總監索斯親口證實曼聯提出斟介。

呢套紀錄片係由今年3月攝製，最新一集喺今個月初播出，片中「辛祖會議」除咗有索斯之外，仲有森馬、基爾同主席華斯基等多蒙特高層，索斯表示：「關於查頓辛祖同曼聯，係依家最熱話題。我可以證實曼聯嘅會面有發生過，但無論曼聯出幾多錢，多蒙特都唔會放人，同時查頓辛祖亦都表明，呢個暑假冇打算行呢一步(加盟曼聯)。」

不過，英國傳媒指曼聯仍然未死心，想喺明年1月份轉會窗再次提出收購，傳聞開價高達1億英鎊！

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