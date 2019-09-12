【東體爭議】美C退下就係史達寧嘅世界

曼城翼鋒史達寧今季無論踢球會或者國家隊賽事，都着晒火，獲得英格蘭國家隊主帥修夫基激讚，更加揚言兩大球王美斯、C朗已經步入球員生涯尾聲，史達寧將會成為球壇新一哥。

修夫基話：「史達寧有機會成為世界最佳球員，佢展現出同其他頂級球員一樣嘅水平，例如夏薩特、奇雲迪布尼、美斯、C朗。佢有動力、有能力去達到目標。」

現年24歲嘅史達達7年前已經喺利物浦出道，2015年加盟曼城後，表現蒸蒸日上，過去兩季英超分別入18球11次助攻、入17球10次助攻，今季英超踢4場已經入5球，剛過去2場英格蘭國家隊比賽，佢亦入2球及3次助攻，踢到球王咁款。

不過，修夫基亦認為，史達寧最終能否成為新球王，仲要睇獎盃嘅數量同質量。曼城近年橫掃英超，但歐聯仍然未有斬獲，英格蘭國家隊更加超過半世紀未贏過冠軍。

如果史達寧可以好似「美C」協助球會稱霸歐聯，甚至幫英軍奪得世界盃或者歐國盃，咁就真係可以登基。

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