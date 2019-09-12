【有片】皇馬新星笨拙撻Q　仲被踢爆造假

巴西上場熱身賽0:1輸畀秘魯，連續17場不敗走勢斷纜，亦係皇馬19歲新星雲尼斯奧斯祖利亞首次為巴西大國腳上陣，但呢位「新尼馬」幫唔到手之餘，仲搞到出醜，上演一次「世紀大撻Q」，令人疑懷佢眼腳唔協調。

「雲仔」74分鐘後備上陣，巴西踢到85分鐘失守後，立即大全反動，當時「森巴兵團」於右路傳中，伏兵遠柱嘅雲尼斯奧斯祖利亞，無人看管下，眼見佢近門凌空抽射，照計可以應聲入波，但皮球竟然反方向，向後方飛走，原來佢「超級大撻Q」，白白浪費一次入波黃金機會。

雲尼斯奧斯本身腳法唔錯，盤扭技術出眾，但埋門一腳真係麻麻，上季西甲踢31場只入4球，其中1球仲係對方擺烏龍，睇嚟呢位「新尼馬」太被高估。

雲尼斯奧斯近期仲被踢爆「假履歷」，原來佢6歲時免費入讀嘅法林明高足球小學(Escolinha de Flamengo)只係A貨，同巴甲名門法林明高冇任何關係！

唔少資訊網頁提供嘅資料，都話雲尼斯奧斯祖利亞由2005至2017年受訓於法林明高青年軍，但係呢個「騙局」最近畀人篤爆咗，因為佢第一個足球教練Carlos Abrantes Cacau證實，法林明高足球小學雖然有法林明高4個字，實質唔屬於呢間巴甲球會。

原本雲尼斯奧斯祖利亞自細就同父母住喺聖貢薩洛 (São Gonçalo)，佢屋企好窮，日常最大娛樂就係向住阿嫲間屋幅牆練射波，即使只係5、6歲人仔，一樣腳腳七注嘭嘭聲，有個親戚都話：「咁細個腳頭咁勁好唔簡單。」

發現到囝囝嘅足球天賦，雲尼斯奧斯祖利亞爸爸馬上周圍幫佢搵球隊落腳，最後走咗去離屋企15分鐘路程嘅法林明高小學，向教練Cacau猛落嘴頭。Cacau話：「佢阿爸話我一定要見見佢，好彩我有去見。雖然同法林明高同名，不過我哋唔屬於個會嘅，喺呢度踢波係要畀學費嘅，佢哋冇錢但細路有天份，雲尼斯奧爸爸希望我哋特別處理唔收錢，佢哋成家人都好謙卑，我明白呢個係一個好徵兆。

「當雲尼斯奧斯祖利亞第一腳掂波，我就感覺到好唔同。佢扭波同依家睇到嘅一樣，但佢只係得6歲咋。我哋知道唔可以放佢同同齡學生一齊，一定要安排佢跳級。家陣聽到有人話佢唔係個『士哥拿』，我就會話畀佢哋知，雲尼斯奧斯祖利亞喺佢踢過嘅每一隊都係射手。」

真金總會發光，2010年8月雲尼斯奧斯祖利亞真真正正畀「紅黑」(Scarlet-Black)睇中，變成正版法林明高青年軍，拉開佢成功走向職業足球嘅序幕。Cacau唔只為呢個自己帶出嚟嘅學生感到驕傲，仲用佢嚟做學校嘅生招牌，鼓勵後進。佢話：「當佢一級一級咁上去，離佢嘅夢想已經愈嚟愈近。我經常都講，冇人可能阻止到佢，過去一直都係咁。」

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