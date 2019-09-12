利物浦衞冕歐聯好消息　拿玻里大將打柴

4:0逆轉巴塞，2:0殺敗熱刺，利物浦上屆勇奪第6次歐聯冠軍，嚟緊18號就展開衞冕之旅。利物浦於分組賽撞正拿玻里、薩爾斯堡同亨克，拿玻里明顯係最強對手，紅軍首戰就要作客呢支意甲勁旅。紅軍賽前收到好消息，拿玻里隊長、陣中最強射手恩斯治尼有傷在身上陣成疑，另一大將波蘭前鋒米利克，亦剛啱受傷極有機會缺陣。

紅軍上屆於分組賽作客3連敗，其中1場就係不敵拿玻里，當時利物浦全場受壓，喺完場前終於守唔住輸0:1，入波嘅正正係恩斯治尼。呢名意大利正選國腳係拿玻里精神領袖同前線靈魂，冇咗佢攻力爭得遠。另外米利克早前傷咗1個月，剛好番之後又傷過，嚟緊聯賽對森多利亞肯定缺陣，對利物浦亦極有機會避戰。

上屆分組賽最後1輪，利物浦於晏菲路一要擊敗拿玻里先可以出線，當時穆罕默德沙拿入波領先，到完場前米利克把握機會攻門，若非門將艾利臣比加神救，紅軍早早已經出局。恩斯治尼同米利克上季合共攻入27個意甲入球，若雙雙缺陣，紅軍肯定掩住口笑。

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