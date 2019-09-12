泳衣露Pat太多被DQ　女泳手失冠爆喊

游水成績被DQ的原因可以好多，例如起跳偷步、未觸摸計分板、轉身問題等等，但因為穿上指定游衣都犯規就相當罕見，美國阿拉斯加州的一場學校比賽中，一位17歲的女泳手韋莉絲(Breckynn Willis)就是因所穿的泳衣，Patpat部位露得太多被取消成績，令該泳手即場喊爆，傷心欲絕。

韋莉絲在學校比賽贏得100米自由泳之後，被大會通知因為泳衣臀部太暴露，因為成績被取消，這個處罰有指涉嫌有種族主義及性別歧視行為，因為韋莉絲是團隊中唯一的混血泳手，並且也是被取消資格的泳手。

校方已確認她所穿的是已獲批准的官方泳衣，她的隊友都是穿同款泳衣，而她在較早時的比賽都有參加過兩項比賽，但沒有受任何處罰。

其教練表示：「事實上，她被人議論已引起關注，心也碎了。」韋莉絲的母親亦向傳媒透露，法官還批評她另一個女兒及韋莉絲的妹妹在早前的游泳比賽也露出臀部太多。「我們不能容忍任何形式的歧視，當然也不能基於體形對別人評頭品足。」韋莉絲在阿拉斯加排名第一，去年贏得200米自由泳及100米蝶泳冠軍。

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