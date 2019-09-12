24歲「老將」黎厚希：我要破4年幾嘅入球荒

去季效力夢想FC的中場黎厚希，今季以借用形式重投佳聯元朗，身為元朗青訓產品、家住天水圍的他形容心情就像「回家」一樣：「依家我都算係隊中主力之一，身為元朗人，踢元朗呢隊波會更加落力，希望感染到更多球迷，畀佢哋感受到我對地區嘅熱情！」

圖/文：陳焌鏗

「人面不知何處去，桃花依舊笑春風。」現時的佳聯元朗相比起兩季前的九巴元朗，不但名字有變，連人腳也截然不同。但有一個人，不論球會面對甚麼困境，仍選擇留在這裏，他就是精神領袖法比奧（Fabio）。「Uncle Fabio」得悉黎厚希加盟元朗亦大感興奮，「黎厚」說：「之前同法比奧合作過兩季，了解我踢法，佢都講笑咁講：『你返嚟就好喇，知道你係用波嘅球員，唔使擔心默契同溝通嘅問題。』」

從剛出道不久的黃毛小子蛻變成經驗戰將，24歲的「黎厚」笑言：「雖然我依家仲好後生，但感覺自己已經好老。」看見師弟陸續在頂級聯賽亮相，「黎厚」深感興奮之餘，也期望協助元朗隊友成長：「今季球隊比較多年輕球員，希望藉自己嘅經驗幫佢哋學多啲嘢。以前我19歲踢預備組、一隊嘅時候，佢哋仲係14歲，依家見到佢哋有能力喺港超立足，我都好開心同興奮！」

去年曾入選亞運港隊初選名單的「黎厚」，最終無緣遠征印尼，但他未有洩氣，期望日後能憑表現入選香港隊：「每個球員都會以香港隊為目標，我冇刻意去諗，我覺得如果你喺本地聯賽發揮到自己應有水平，香港隊教練會睇到，佢會根據球員表現揀出適當嘅人選，我都冇畀太大壓力自己，最緊要做好自己本分。」

要讓香港隊教練留下印象，爭取入球是其中一個方法，具備「遠程炮」能力的「黎厚」揚言，會嘗試在今季打破入球荒：「上次入波係2015年5月嘅事，嗰季入咗兩球之後就冇入過波，今季有機會嘅話，我都會試吓，不過有時入球都要靠少少運氣，盡力啦，希望入到靚波畀大家睇！」

●波衫冧巴88=警惕！

自2年前轉投夢想FC後，「黎厚」便一直身披88號球衣至今，這個號碼對他來說，正好是一個警惕：「呢個球圈好變幻莫測，正如夢想FC咁，未到最後一刻你唔知會點，好多嘢你努力過，但可能去到最後一刻你咩都冇。我要用呢個號碼去提醒自己，可能隨時都會畀人淘汰，因為88係『Bye Bye』嘅意思，前提係自己要盡最大努力，如果去到最後都得唔到你想要嘅結果，都對得住自己，呢個號碼可以警惕住我，唔可以喺呢個球圈懶散落去。」

【黎厚希檔案】

出生日期：1995年1月19日

身高：1米82

體重：79公斤

位置：中場、中堅

曾效力球隊：標準流浪、元朗、九巴元朗、夢想FC

現效力球隊：佳聯元朗

球衣號碼：88