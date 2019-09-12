好學唔學 基沙文想埋堆竟然去打機

西甲班霸巴塞隆拿新兵基沙文，加盟以來好似一直未同球隊班大佬有密切聯繫，而為咗埋堆，據聞呢位法國球星搵咗佢同胞奧士文尼迪比利攞料，後者建議佢應該學打機，到時同班隊「打」成一片，自然會變晒老友，球場內外都可以合作無間咁話喎！

話說基沙文今年夏天跟隨巴塞去過日本踢兩場熱身賽，而喺日本期間，呢位前馬體會射手聽咗迪比利教路，買咗部遊戲機，然後再加入埋巴塞隊內嘅「孖寶賽車8戰鬥小組」，要知道呢個小組除咗基沙文同迪比利外，仲有沙治羅拔圖、卡利斯艾蘭拿同碧基等，基沙文希望大家打打吓機，應該會有更多溝通。

不過，基沙文個算盤係咪打得響真係難講，除咗話好似美斯同蘇亞雷斯等巨星都唔喺個小組，仲有係佢好問唔問，走去問個出名冇紀律、兼且自己都未喺巴塞企得穩嘅迪比利。唔係講笑，迪比利上季就曾經因為打通宵機搞到瞓過龍，缺席咗球隊操練，依家基沙文仲話襯埋一齊玩，如果到時又出事，巴塞肯定要鬧爆迪比利呀！

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