高柏尼狂捧利物浦球星：英超史上最佳

剛舉行告別賽嘅曼城前隊長高柏尼，因為受傷關係自己未能出戰，可謂非常可惜。呢名曾4奪英超冠軍、4次英聯盃及2次英足盃嘅守將，絕對係英超史上其中一名最佳球員。被問到佢心目中邊個係英超史上最佳中堅，高柏尼嘅答案係華基爾雲迪積克。

英超史上優秀中堅極多，泰利、里奧費迪南、尼曼查維迪以至佢本人，都係唔少球迷心目中嘅最佳中堅人選，但高柏尼就力推VVD：「雖然佢唔係於英超踢咗好耐，而泰利、里奧費迪南等喺英超直頭係創造出一個時代，但VVD嘅成熟程度同實際表現，就好似佢已經係喺呢度，已經有長期優秀演出一樣。」

「同埋最關鍵係，我見唔到英超有其他中堅，可以喺佢加盟之後，所效力嘅球會有咁突飛猛進嘅表現、取得非常犀利嘅成績。所以我會揀VVD。」VVD於2018年1月加盟利物浦，之後上陣78次攻入8球，上季利物浦全季聯賽只失22球，比起之前2季失46同42球，防守力強咗一大截。上季利物浦同曼城鬥到最後一輪先失落英超錦標，但最後憑VVD完美表現，利物浦成功奪得歐聯冠軍。華基爾雲迪積克早前已奪得歐洲最佳球員，亦被睇好可以擸埋金球獎。

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