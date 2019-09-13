要做英超最佳後衞　雲迪積克唔及佢囉

比利時名將高柏尼日前搞咗場紀念賽，呢位前曼城隊長今夏告別英超，回歸祖家重返安德列治。提起高柏尼，相信勁多人會同意，佢絕對係英超史上其中一位最出色守將，不過究竟邊個先係英超史上No1後衞？英國著名嘅《天空體育》揀選咗8個英超經典守將，邀請球迷進行投票對決，結果高柏尼喺4強比拚不敵利物浦嘅上屆歐聯最佳球員華基爾雲迪積克。不過更令大家估唔到嘅係，最終VVD喺決賽都要輸畀另一位經典，呢個就係曼聯傳奇中堅尼曼查維迪！

《天空體育》安排咗高柏尼喺8強對撼前曼聯光頭中堅史譚，結果係多達約一萬三千人投票之下，高柏尼獲得52%支持票擊退咗史譚，闖入4強。其餘「戰果」，包括VVD打敗咗阿當斯，里奧費迪南就殺退蘇甘保，而維迪就同泰利鬥到幾乎平頭，僅以點數取勝。

4強戰線同樣夠激，VVD以51%選票對49%踢走咗高柏尼，而維迪就係曼聯內訌中，輕鬆淘汰老拍檔里奧費迪南。最後去到決賽，估唔到嘅係上季喺英超同歐聯都係贏盡讚賞嘅VVD，反而不敵維迪，後者拎到55%選票，贏得英超史上最佳之名。當然，大家都唔使為VVD不忿，事關呢位利物浦中堅家陣先得28歲，仲有大把世界，將來佢贏得更多獎盃，要超越維迪都唔係冇可能啦！

8強對決

高柏尼 52%

史譚 48%

投票人數：13,369

華基爾雲迪積克 51%

阿當斯 49%

投票人數：23,163

尼曼查維迪 50%*

泰利 50%

投票人數：26,061

蘇甘保 23%

里奧費迪南 77%

投票人數：22,713

註：*為勝出者

4強對決

高柏尼 49%

華基爾雲迪積克 51%

投票人數：28,671

尼曼查維迪 57%

里奧費迪南 43%

投票人數：34,593

決賽

華基爾雲迪積克 45%

尼曼查維迪 55%

投票人數：51,394

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