班霸回歸眾星撐場 晨曦打丙組有贊助

昔日港甲班霸晨曦體育會今季在丙組重新出發，9月10日(二)到旺角<24/7 Fitness>召開發布會，叻哥陳百祥、吳岱融、盧惠光、羅鈞滿、張智軒、衛志豪、潘梓鋒等到場支持。

在發布會上，晨曦體育會會與<24/7 Fitness>行政總裁黃靜怡簽訂為期一年的贊助合約，健身中心成為晨曦體育會於19-20年度的「獨家健身合作夥伴」，晨曦教練王建邦和各球員即場使用各式先進環保的健身器械。

邦Sir表示：「足球聯賽即將開鑼，對球員來說，恒常的體能及健身訓練相當重要，而<24/7Fitness>能為球員提供全面而有效的體能訓練方案，能幫助運動員迎接連場挑戰。」晨曦體育會這次與形象健康的<24/7 Fitness>合作，正好讓這方面的需求得到保證。

晨曦會長周文曦表示自己仍熱愛足球，亦期望晨曦足球隊以最佳狀態迎接比賽，在聯賽中取得佳績。

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