蘇帥砌掂曼聯防線　計時炸彈續約加人工

曼聯蘇斯克查全力重建球隊，防線算係打造完成，《太陽報》報道，蘇帥決定與瑞典25歲中堅域陀連迪路夫續約4年，人工加雙倍至周薪15萬鎊，希望先穩住後防4人，打好根基重建球隊。

報道指，連迪路夫前年以3100萬鎊由賓菲加轉投曼聯，與曼聯尚餘3年合約，到2022年約滿，依家蘇斯克查畀多4年合約至2026，再加佢人工，希望佢好好同另外3位後防拍檔哈利馬古尼、勞基梳爾及雲比沙卡合作，共同鎮守防線。

曼聯剛經歷安達靴里拉約滿離隊嘅影響，嚟緊仲有門將迪基亞唔肯續約，蘇斯克查實在唔想球隊再有動蕩，所以希望後防主力4人都簽好至少5年長約，有固定嘅防線，球隊先有條件衝擊更好成績。

睇番曼聯幾位後衞合約年期，新加盟嘅哈利馬古尼及雲比沙卡合約至2025年，勞基梳爾亦剛續約至2024年，只要連迪路夫答應續約，防線基本人腳就齊晒。蘇斯克查表示：「當球員安定落嚟，球隊才會有更好表現，唔失波係球隊爭好成績嘅基礎，一支好球隊，往往都有鞏固防線。」

連迪路夫效力曼聯初期，經常被批評多甩漏，係防線其中一夥計時炸彈，不過佢同哈利馬古尼拍檔幾場，表現看來有進步，希望蘇帥今次冇睇錯人，佢真係幫到球隊。

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