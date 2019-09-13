【德甲】月圓之夜睇狼堡

波記，中秋節快樂，今日夠特別，是中秋正日，同時是黑色星期五，月圓之夜狼人出沒今日趁熱閙介紹隻狼堡給你，「狼堡」禾夫斯堡今晚作客杜塞爾多夫。

「狼堡」2勝1和現時排第3，球隊近4次對杜塞爾多夫獲得3勝1和，今場客勝穩陣，過關介紹你拖兩場德乙卡爾斯魯厄對辛特侯遜，卡爾斯魯厄3連敗，辛特侯遜則3連勝，不用多解釋必捧辛特侯遜，今場還獲得受讓，當然捧讓球客勝。

還有場格雷特霍夫對韋恩，韋恩未有足夠實力踢德乙，比賽5場失16球，平均每場失超過3球，格雷特霍夫主場對魚腩可勝。

直播表

周五6:30pm 日職 浦和紅鑽 Vs 大阪櫻花

有線662、602台

周六0:30am 德乙 卡爾斯魯厄 Vs 辛特侯遜

on.cc 東網

周六2:30am 德甲 杜塞爾多夫 Vs 禾夫斯堡

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六2:45am 法甲 艾米恩斯 Vs 里昂

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六3:00am 西甲 馬略卡 Vs 畢爾包

Now 632

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