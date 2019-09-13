皇馬玩幼齒完勝巴塞 仲有另一收穫

當今球壇升值最快嘅小將，原來都係來自西甲豪門皇家馬德里！其中18歲日本新星久保建英更喺短短3個月內，身價飆升5倍！

據轉會網站《transfermarkt》計算，截至今個月10號，喺加入年齡、過往表現等因素後考慮，久保建英自簽約加盟「銀河艦隊」之後，3個月內就由200萬歐元上升到1000萬歐元，升幅達5倍之鉅。假如以佢2019年1月效力FC東京時，市值只係50萬歐元嚟講，更加高達20倍。

另一位升值迅速嘅皇馬小將，就係「人球」馬田奧迪加特。呢名20歲挪威鋒將雖然經常被皇馬外借，不過同2015年1月加盟時嘅400萬歐元相比，今季由荷甲維迪斯回歸西甲，又被外借皇家蘇斯達嘅佢，目前已經上升到2000萬歐元，升幅一樣有5倍。

雖然同時下一般成年球星嘅陰司紙式價碼比較，久保建英、馬田奧迪加特兩個嘅身價仲係微不足道，但係佢哋勝在後生，仲有好強嘅升值潛力，皇馬呢勻賺到笑，同時亦說明巴塞壓價100萬歐元，錯過重簽自家培養嘅久保，係件幾咁戇居嘅事。

早前被皇馬外借去馬略卡嘅久保建英，喺世盃亞洲區外圍賽日本作客緬甸一戰後備登場，已經創造出國家隊外圍賽最年少上陣紀錄（18歳98日）。近日日本足協更證實，已經收到皇馬嘅書面通知，同意明年畀久保出戰東京奧運，即係未來仲有大把紀錄等住佢破，市場價值肯定會愈嚟愈高。

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