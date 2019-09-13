籤已抽！港隊15歲神童迎戰寶島一哥

「2019台維斯盃亞洲／大洋洲區第2級首輪」今個周末一連兩天舉行，周五（13日）抽籤過後，香港隊將由新星黃澤林「打頭陣」大戰「寶島一哥」莊吉生，男雙則派出亞運隊成員王康傑夥拍楊柏朗迎戰。兩隊將進行4場單打及1場雙打賽事，勝方將有機會獲得2020年升班的入場券。

香港隊今年派出王康傑、楊柏朗、計維宇及黃澤林4位年輕選手出戰，其中黃澤林（Coleman）只得15歲。Coleman在青少年組別賽事屢獲殊榮，包括去年贏得國際賽事Junior Orange Bowl單打冠軍，成為香港第一人，今年亦4度打進青少年組別賽決賽，贏得3項冠軍。今次Coleman將首度代表香港出戰台維斯盃成年組賽事，他表示期待與一班中華台北高手較量，「莊吉生是我對過最高排名的球手，自己這兩個星期狀態都不錯，我會盡全力出戰今次賽事。」

中華台北總教練賴建豪表示，今次派出最強陣容出戰誓要拿下最後勝利，「球隊來港至今都很安全，而且天氣很適合。大家的身體狀況都非常好，每個選手都很亢奮，覺得一定要贏下這個比賽。」30歲的中華台北首席球手莊吉生今年贏得光州公開賽冠軍，上月美網首圈出局後，ATP世界排名雖回落至132位，仍超越香港球員一段大距離，預料一班港將會與他有一番惡鬥，他表示，「美網之後回來第一個參加的賽事就是台維斯盃，可以代表自己的地方出戰覺得很榮幸，我已經準備好明日的賽事。」

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