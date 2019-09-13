如果畀哥迪奧拿教　朗尼話英格蘭咁咁咁

如果......命運能選擇，可惜呢個世界邊有如果吖！前曼聯球星朗尼近日接受訪問，期間講番到自己英格蘭國腳生涯，佢話當年佢踢嗰期陣容星光熠熠全部世界級，如果搵到個頂級教頭好似哥迪奧拿，佢同英格蘭一早會贏晒所有錦標喎！你哋點睇先？

朗尼年少成名，2004年已經喺歐國盃初登國際大舞台，可惜係佢歷來出戰嘅6項國際大賽，最叻都只係打入8強，連4強都唔得，更加唔好講爭冠。呢位前英格蘭隊長話：「大家睇睇十年前嘅英格蘭，可以話係擁有全球最好球員，里奧費迪南、泰利、艾殊利高爾、謝拉特、史高斯、林柏特、碧咸、奧雲同我，呢個陣容，如果可以有好似哥迪奧拿咁嘅教練，我哋就可以贏得所有冠軍，簡直毫無疑問。」

聽落好似好陰功，但實際上，「三獅兵團」當年都有包括艾歷臣同卡比路等世界級教頭，其實賴話冇哥帥任教，好似對其他領隊唔多公平囉。

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