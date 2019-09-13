中秋話當年　艾迪巴約同廠迷爆罵戰

中秋佳節，大家都想人月兩團圓。不過，近年去咗土耳其搵食嘅多哥前鋒艾迪巴約，唔知係咪離鄉別井悶得滯，突然喺社交網大玩想當年，上載咗一幅10年前嘅9月12日，佢代表曼城倒戈阿仙奴入波之後，瘋狂慶祝嘅相，仲配埋唔少表情符號，即時激爆大量「兵工廠」球迷。

話說艾迪巴約喺2006年以500萬鎊轉會費加盟阿仙奴，然後去到2009年，佢改投曼城，結果嗰季佢有倒戈阿仙奴入波，建功之後就跑咗大半個球場，再用雙膝跪地滑行慶祝，寸爆「廠迷」。查實艾迪巴約喺曼城根本踢得麻麻，即使之後去過皇馬同熱刺等，又係唔能夠再闖高峰，或者佢到依家仲記掛住當年倒戈阿仙奴嘅入波，就係咁嘅原因。

對於艾迪巴約慶祝倒戈入波十周年，有阿仙奴球迷留言話：「我認為呢個入波係你球員生涯入面唯一成就。」不過，艾迪巴約隨即還擊：「錢、名車同銀行戶口，呢啲就係我嚟歐洲嘅目的，依家我全部得到晒。」對於有球迷質疑佢對阿仙奴冇感恩咩？艾迪巴約話：「有，阿仙奴畀我份糧，到依家都未使完。」

不過，之後有球迷嬲爆回應：「自從你瘋狂慶祝之後，你嘅球員生涯就一日不如一日。」正所謂真嘅咪攞嚟講，艾迪巴約聽完嬲到直頭爆粗鬧人，好醜怪囉！

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