5年升價20倍　球壇首個1億歐元後衞誕生

嘩嘩嘩！史上首個身價達1億歐元嘅後衞正式誕生喇！呢個就梗係當今球壇第一中堅、利物浦嘅華基爾雲迪積克啦！德國著名嘅足球數據媒體《轉會市場》今日更新咗英格蘭嘅後衞身價，其中VVD身價被評為1億歐元，堅係史上首個守將去到呢個價錢。

其實咪以為係《轉會市場》吹太大，查實自從VVD喺舊年1月加盟「紅軍」之後，佢表現突飛猛進，上屆仲帶領「紅軍」贏得歐聯，同時自己又獲選為歐聯年度最佳後衞，兼更力壓美斯同C朗等獲選為歐聯年度最佳球員。

睇番VVD個身價演變史，2014年10月，佢效力些路迪時只值500萬歐元。2015年10月，佢改投修咸頓，已經升價到1,000萬歐元。2018年1月，佢喺《轉會市場》身價已經去到5,000萬，但實則「紅軍」要用到8,465萬歐元先買到佢。到依家，VVD身價仲話升到1億歐元，即係5年間升值倍，堅到嚇死你！

《轉會市場》後衞身價榜

排名 球員/球隊 身價(歐元)

1 華基爾雲迪積克/利物浦 1億

2 阿歷山大阿諾特/利物浦 8,000萬

3 拿樸迪/曼城 7,500萬

4 哈利馬古尼/曼聯 7,000萬

5 安德魯羅拔臣/利物浦 6,000萬

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