今季燕子崗首戰　富力R＆F激鍊東方龍獅

將繼續以廣州燕子崗體育場作主場的富力R&F，今午2時30分迎來首場主場賽事，出戰今夏有不少人腳調動的東方龍獅，儘管兩隊首輪聯賽均能打開勝利之門，雙方主帥楊正光與李志堅均認為，球隊仍有很大改善空間，期望眾將齊心爭取連勝！

富力R&F上場作客以4比1擊敗和富大埔，主帥楊正光表示︰「上場我哋比較慢熱，賽後有開會檢討過，做咗啲心理輔導，希望球員盡快投入比賽。今場對東方更加係一場硬仗，若果心理上冇好好準備，萬一落後就會非常難踢。」

「光Sir」認為對手經過磨合後會更難應付︰「東方龍獅有咁大變動，需要時間夾一夾，佢哋大部分都係有經驗同能力嘅球員，經過第一場波後一定會有改善。」富力R&F有十字韌帶受創的林樂勤缺陣，然而上仗扭傷腳踝避戰的方栢倫則有望復出。

球迷拒「作客」堅Sir理解

東方龍獅首輪憑基頓及慕沙兩個頭槌入球反勝元朗，不過主帥李志堅坦言傷患仍是球隊最大憂患︰「目前仍有徐德帥同利馬等受傷，李嘉耀同李家豪仍未達至良好比賽狀態，球員康復進度唔喺預期之中。慶幸佢哋上場好有鬥心不斷去搶波，相信朝住呢個方向繼續改善，我哋會步向成功。」

早前有球迷會發聲明，因球迷安全未能得到保障，今場決定拒絕作客觀戰，「堅Sir」坦言希望有球迷到場支持，卻表示理解及明白他們的決定。