利物浦內訌點發展？沙拿Vs文尼要睇！

新季英超利物浦4戰4勝排榜首，表現勁對辦，今輪主場迎戰紐卡素，贏波機會甚大。喜鵲似乎唔係紅軍對手，但利物浦分分鐘衰喺自己友身上！上場聯賽對般尼，沙迪奧文尼完場前被換走大發脾氣，疑似不滿拍檔穆罕默德沙拿獨食唔肯交波，躁到連教練都鬧埋，內訌一觸即發。

事後領隊高普梗係話佢哋冇嘢，但球壇就對沙拿係咪自私引發熱烈討論。雲格話沙拿如果唔自私的話，第時成就可以媲美美斯；但球會名宿科拿就撐沙拿，話個個射手都自私，如果咁鍾意交波就唔會入到咁多球。究竟文尼同沙拿關係發展成點？今場如果其中一個入波，另一個會唔會走堆去慶祝呢？利物浦一地花生，無論你係利迷定反利，都要𥄫實呢場波啦！

直播表

周六1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 仙台維加泰 有線604、603台

周六5:30pm 港超 傑志 Vs 佳聯元朗 on.cc 東網

周六6:00pm 日職 鹿島鹿角 Vs FC東京 有線662、602台

周六7:00pm 西甲 皇家馬德里 Vs 利雲特 Now 632

周六7:00pm 德乙 雷根斯堡 Vs 史特加 on.cc 東網

周六7:30pm 英超 利物浦 Vs 紐卡素 Now 621、611

周六9:00pm 意甲 費倫天拿 Vs 祖雲達斯 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614、662、602台

周六9:30pm 德甲 多蒙特 Vs 利華古遜 無綫 myTV Gold 301；Now 672；有線653、614、662、602台

周六10:00pm 英超 曼聯 Vs 李斯特城 Now 621

周六10:00pm 英超 熱刺 Vs 水晶宮 Now 622

周六10:00pm 英超 狼隊 Vs 車路士 Now 623

周六10:00pm 英超 白禮頓 Vs 般尼 Now 624

周六10:00pm 英超 錫菲聯 Vs 修咸頓 Now 625

周六10:00pm 西甲 雷加利斯 Vs 維拉利爾 Now 632

周六11:30pm 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 斯特拉斯堡 無綫 myTV Gold 302；Now 639、714；有線655、615、604、603台

周日凌晨零時 意甲 拿玻里 Vs 森多利亞 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日0:30am 英超 諾域治 Vs 曼城 Now 621

周日0:30am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 馬德里體育會 Now 632

周日0:30am 德甲 RB萊比錫 Vs 拜仁慕尼黑 Now 672、Fox +；有線653、613台

周日2:00am 法甲 波爾多 Vs 梅斯 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日2:45am 意甲 國際米蘭 Vs 烏甸尼斯 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日3:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 華倫西亞 Now 632、611

周日7:00am 美職 阿特蘭大聯 Vs 哥倫布機員 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日7:30am 美職 費城聯 Vs FC洛杉磯 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs 侯斯頓戴拿模 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台