魔術腳博到12碼　久保建英做唔成英雄

今季由皇馬借到馬略卡嘅久保建英，為日本踢完國際賽後回歸西甲賽場，今輪主場鬥畢爾包時後備上陣，即刻爭取到表現，可惜未能做贏波英雄。呢名18歲「真人版戴志偉」，落場後表現活躍，個波一去到佢對腳就有威脅，於完場前更憑魔術腳法呃到對手喺禁區入面勾跌佢，球證直指12碼點，可惜隊友宴客，最終僅能摸和對手0:0。

久保建英被封日本美斯，腳法當然有保證，一入場就不斷於右路鑽營，隊友搞佢唔掂，不時同超技術對付佢。畢爾包守衞終於玩出禍，畀久保建英博到12碼。當時久保建英殺入禁區，面對敵衞左腳一跨，之後右腳壓落底線，畢爾包守將慢一步出腳，久保建英應聲倒地，球證畀12碼，可惜阿比當柏拉斯主射連龍都唔中。之後畢爾包亦得到12碼，阿度里斯同樣射唔入。於補時階段主隊擺個波入網，可惜越位在先慘食詐胡，最終互交白卷完場。

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