【有片】神奇！隱世高手角球直射梅開二度

要喺開角球嗰陣直射入網，聽落難度極高，不過球迷都時有所聞，但如果一場波入面2次用角球直接入波，而且仲係9個月之內第4次咁樣射入，咁就絕對唔係「好運」咁簡單！英甲球會韋甘比嘅左閘祖積及臣，就堪稱係「地上最強」角球劊子手！

韋甘比上星期聯賽主場3比1擊敗林肯城，祖積及臣就上演帽子戲法，先係禁區外罰球入波，之後再2次開角球直入龍門，雖然其中一球入波前有省中人之嫌，不過英格蘭聯賽會檢視後，日前宣布入球歸於祖積及臣，令佢成功創造「角球入波梅開二度」呢個偉大事績。

唔講唔知，祖積及臣嘅「射角球」能力其實早已顯露，上季英乙聯賽對黑池同費列活特，都曾經上演過「角球直入」好戲，加埋今季呢2球，係祖積及臣9個月之內第4次角球入波，真係神乎奇技！祖積及臣對林肯城後亦自嘲表示：「我係有苦練角球射門，但平時踢得好差！而且我啲隊友會諗，我下下都角球直接射門，佢哋咁辛苦跑上嚟做乜？」

現年32歲嘅祖積及臣雖然只係踢英甲，過去亦只係效力布里斯托流浪、奧咸等小球會，但佢都曾經代表威爾斯U21上陣過14場，死球就係佢最強武器，對上兩季加埋入咗13球波，對一個後衞嚟講絕對係非常可觀嘅數字。

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