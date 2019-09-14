傑志齊心再踢好波　迎佳聯元朗陪你追月

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（14日）尾場由傑志於主場旺角大球場擺下擂台，迎接佳聯元朗的挑戰。主隊今仗收起西班牙射手洛迪古斯，改派巴西快翼蘇沙任正選。而客軍則派出新兵鄭璟昊和巴西新援辛坦拿擔正。雙方正選陣容如下：

傑志正選陣容：

1 王振鵬 [GK]

3 丹尼

4 李毅凱

5 艾里奧

7 費蘭度

9 盧卡斯

10 基爾頓

11 蘇沙

16 林恩許

19 黃洋 [C]

21 唐建文

佳聯元朗正選陣容：

12 葉嘉宇 [GK]

5 曾至孝

8 基斯

9 辛坦拿

10 米基爾

11 曾梓軒

14 鄭璟昊

16 羅振庭

18 祖連奴

22 法比奧 [C]

24 黎格爾

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「中銀人壽香港超級聯賽」今午重燃戰火，尾場傑志假旺角大球場迎戰佳聯元朗。「藍鳥」聯賽揭幕戰大勝顯霸氣，但費蘭度及唐建文兩位副隊長都寄語隊友提高警覺，不能輕敵。佳聯元朗主帥陳文俊就揚言不會刻意死守，期望球隊保持風格對戰！中秋翌日，一於邊睇好波邊追月。（on.cc東網周六下午5時30分直播）

開鑼戰大勝愉園5比0的傑志，5個入球分別由隊中5位外援攻入，主教練施利斯高域（Blaz）滿意球隊表現，亦大讚球員領先3球後沒有鬆懈︰「我哋聯賽有個好開始，但比賽一場還一場，而且我哋有幾位球員之前代表港隊出戰世界盃外圍賽，因此要睇賽前一刻嘅狀態，先決定邊個上陣，當然，我唔傾向作出太多調整，即使有調動都係針對對手同戰術作出決定。」

雙副隊長唔輕敵

上場有波入的費蘭度認同要收拾心情應付今仗︰「聯賽的確有個好開始，但每場波都係重新嚟過，尤其元朗嘅踢法勤於跑動，球員質素、對抗性強，所以要出盡力去爭呢3分！」另一位副隊長唐建文亦對佳聯元朗有不俗評價︰「睇過元朗嘅比賽片段，覺得佢哋今季雖然有唔少人腳變動，但好團結，喺防守反擊同進攻點方面都做得好好，會畀到對手唔少壓力，所以我哋喺防守部署方面都要下啲苦功。」

佳聯元朗首輪聯賽主場領先1球下，完場前連失兩球不敵東方龍獅，主教練陳文俊認為球隊表現不過不失，今仗面對另一支勁旅，陣式未必會有太大改變：「傑志首仗大勝愉園，幾位新球員中以基爾頓最搶鏡，唔止起到中場串連嘅作用，後上參與進攻方面亦好有效率，所以會作出一啲針對性部署。不過既然我哋慢慢建立到隊形，有自己嘅足球風格，我諗未必咁輕易變，人選或者有啲調動，但陣式應該唔會點變。」

元朗剛從東方龍獅借用鄭璟昊，「陳Sir」不排除將他推前參與進攻︰「我一直覺得佢進攻比防守好，所以就算派佢落場，都會踢進攻嘅位置，但呢場會唔會用佢，就要臨場先作決定。」