外流蘇格蘭　傑志女將鍾貝琪香港之光

港女勁呀！傑志周六（14日）公布後衞球員鍾貝琪（阿K），將外流蘇格蘭加盟女子超級聯賽2球會基爾馬諾克，成為繼張煒琪、秦正行、劉蕊澄等球員後，新一位踏足外國的香港女足球員。

鍾貝琪表示，周一（16日）將前往蘇格蘭進行工作假期，將會各投放一半時間在工作和踢足球上。她講解尋找該球會的經過：「上年踢史雲斯嘅秦正行今年就去咗呢隊波踢，佢幫我問教練我有冇機會喺嗰度踢，教練話冇問題，依家就等緊註冊。」阿K補充，基爾馬諾克屬業餘球會，當地球員與香港女子足球員同屬業餘性質，但她認為外流對自己的職業生涯，和香港女子足球都是有利的：「去嗰度見識外面嘅世界，感覺上女足外地足球比香港水平係好啲。」

21歲的阿K出身自車路士足球學校（香港），2017年加盟傑志後便成為主力，上季協助「藍鳥」在「賽馬會女子聯賽足總盃」決賽以1比0力克女足強隊公民奪冠。國際賽方面，鍾貝琪2017年開始代表香港隊，曾在今年3月1比1賽和中華台北一仗中擔任正選，並隨隊到烏茲別克參加「2020奧運女子足球外圍賽」第二圈賽事。阿K今年曾獲英國球會布力般流浪和史篤城邀請前往試腳，雖然最終沒有獲得該兩家球會的合約，但卻得到了蘇格蘭球會基爾馬諾克的賞識，並邀請她加盟。