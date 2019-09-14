港超聯　東方龍獅作客贈富力R＆F四蛋

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（14日）假廣州燕子崗體育場一度因天雨延遲30分鐘開賽的賽事，作客的東方龍獅憑着迪高於上半場補時的入球，再加上基頓、艾華頓及鍾偉強三人於比賽尾段各建一功，以4比0擊敗富力R&F。

兩隊甫開賽便隨即鬥攻，東方龍獅於開賽不足1分鐘，就有迪高禁區外遠射斜出。至於賽前有林志堅受傷並改由白鶴出任正選的富力R&F，戰至5分鐘則有迪布尼禁區邊右路抽射迫使葉鴻輝橫身救出。客軍有艾華頓則於6分鐘禁區內施射被周煜辰救出，而主隊在10分鐘則有迪布尼殺入禁區起腳僅告斜出。27分鐘，伊高沙托尼左路意圖橫傳予伏於門前的基奥雲尼，惟後者未能及時加一腳，皮球於門前略過斜出。32分鐘，基頓左路接應梁冠聰右路罰球，頭槌二傳予慕沙頂入，惟入球因犯規在先而被判無效。33分鐘，基奥雲尼門前接應隊友傳中，被李家豪護空門，及後林柱機補射再省中對手，同時與基頓有所碰撞而受傷。40分鐘，伊高沙托尼接應隊友左路傳中近射高出。44分鐘，艾華頓右路突破殺入禁區起腳，被出迎的周煜辰撲出。東方龍獅戰至上半場補時階段先開紀錄，艾華頓左路角球傳予基頓頭槌二傳，伏於門前的迪高把握敵衞未能解圍掃射入網，為客軍帶着一球領先優勢步入更衣室。

富力R&F戰至53分鐘有機會扳平，惟基奥雲尼門前近射被葉鴻輝救出。為保持球隊有4名外援於場上，主隊於60分鐘由門將謝家榮入替周煜辰，並由利安高頂替林柱機，前者則在上場後不久，於右路似傳似射的一腳僅告斜出。74分鐘，利安高右路抽射被葉鴻輝撲出不遠，惟袁振昇門前在馮慶燁力壓之下，未能把握埋門機會。力保不失的東方龍獅，於比賽尾段攻勢有增無減，先有艾華頓82分鐘右路窄位橫傳，後備上陣的鍾偉強左路一控一射被謝家榮擋出，直至86分鐘將比數拉開，由基頓接應右路角球跳頂攻門入網，球隊在1分鐘後由艾華頓一個反擊攻勢殺入禁區射成3比0，直到補時階段艾華頓再次策劃反擊攻勢，並右路橫傳予後備上陣的鍾偉強射成4比0完場。

富力R&F主帥楊正光賽後表示，球隊無論進攻或防守均做得不錯，惟欠缺埋門一腳，並指在場地惡劣的情況下，一眾球員亦有跟從指示作出較多的跑動，無奈對手在完半場前把握角球先開紀錄，在換邊後因為希望扭轉敗局而加強進攻，但並沒有預計最終以如此差距的比數落敗。

東方龍獅主教練李志堅則表示，他認為富力R&F是球隊今季爭標的假想敵，並繼續投入大量資金去建立一支強隊，陣中擁有很多好球員，因此需要小心應付，並部署好靜待機會來臨。「堅Sir」又指，在比賽初段贏得不易，但對手失守後並沒有製造太多威脅，但亦稱讚球隊表現集中，並樂見球隊在領先後也保持不失球。