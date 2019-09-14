港籃挑戰希臘高佬陣　新兵上場汲取經驗

加入不少年輕新兵的香港籃球隊於「追月」的周末出戰，假泰國四色菊舉行的國際籃球邀請賽中登場，面對希臘球隊 OFI HERAKLION BC，儘管李琪、劉子禮及蔡再懃均攻入雙位數字得分，其中「琪哥」獨取18分，但港隊最終仍以65比86告負出師不利。

主教練安慶健讓12名球員悉數上陣，檢視眾將表現，特別是19、20出頭的年輕球員包括首次入選的「前男拔主力」葉耀邦及梁嘉顯，都獲派上場機會，徐遠征更以正選出場，聯同蔡龍德、鄧志恒、蔡再懃及李琪先發。但受制於對手OFI HERAKLION BC球員高大的身型，港籃在顏色地帶進攻及籃板方面輸蝕，加上新舊球員合作的時間尚淺，故一邊摸索一邊練兵，多靠外圍發炮盡量拉近比分，全隊三分命中率32投11中(34.4%)，但場終仍以21分之分差向對手稱臣。

全場投入4球三分波的李琪，獨取18分全隊最高，劉子禮及蔡再懃分別錄得11分及10分。徐遠征有4分、3助攻及3籃板進帳。港籃周日進行第2場比賽，對曼谷吸血鬼。

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