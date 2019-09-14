第21分鐘默站　球迷砌波衫陣抗議721事件

周六（14日）在旺角大球場舉行的傑志對佳聯元朗賽事，焦點除了球場內的激烈戰況，還有球迷對721元朗白衣人襲擊市民事件的抗議行動。

球場上「藍鳥」和「橙衫軍」打得精彩，看台上球迷的行動亦鬧得熱烘。有球迷賽前組織行動，號召觀眾在今場元朗作客的比賽上半場21分鐘，以默站1分鐘及叫喊口號形式，表達對元朗721「白衫軍」襲擊市民事件的關注。據記者觀察，賽事進行第21分鐘，在場約50名觀眾響應行動站立1分鐘，及後高呼「721唔見人，831打死人」、「香港人加油」、「黑社會」等口號，以對721事件表達不滿。

有響應號召的球迷張先生解釋，行動之所以針對元朗足球隊的理由：「元朗足球隊某高層身為元朗區區議員，元朗發生咁大件事，佢竟然喺調查事件嘅動議上投棄權票，我覺得佢有失作為一位議員嘅職責。而且721當日喺唔同嘅電視媒體都見到該位議員嘅身影，而佢喺工作報告上否認，我認為佢依家有責任向公眾交代清楚。」另外，同場有傑志球迷發起「向副隊長致敬」行動，在觀眾席上展示多件印有7和21號的球衣，他們表示是為了向2位副隊長費蘭度和唐建文表達敬意。