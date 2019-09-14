港超聯　佳聯元朗作客2比2迫和傑志

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（14日）於旺角大球場上演的賽事，由傑志與佳聯元朗合演「入球騷」，雙方分別由林恩許、洛迪古斯、王睿及曾梓軒各入一球，最終兩隊打成2比2平手，各得1分。

傑志首個較具威脅的攻勢，於開賽16分鐘出現，蘇沙左路入禁區起腳，被出迎的葉嘉宇將皮球擋走。25分鐘，盧卡斯左路禁區頂起腳高出。不乏反擊攻勢的佳聯元朗，戰至29分鐘有鄭璟昊左路窄位施射被敵衞解圍。33分鐘，曾梓軒右路長傳予左路的祖連奴，惟後者窄位起腳高出。「藍鳥」於換邊前攻勢一浪接一浪，盧卡斯先後於43分鐘及補時階段有兩個門前近射被救出。主隊於完半場領先，元朗守衞羅振庭意圖解圍時省中林恩許，結果傑志領先一球步入更衣室。

於下半場由王睿入替祖連奴的佳聯元朗，戰至56分鐘一度由王睿接應右路角球頂成1比1，不過「藍鳥」在3分鐘後再度領先，費蘭度右路抽射被葉嘉宇拍出不遠，洛迪古斯及時門前補頂入網。主隊幾乎戰至64分鐘錯失入球機會，不過洛迪古斯未能把握葉嘉宇出迎失誤，而未能將比數拉開，結果於69分鐘被曾梓軒憑一記笠射追至2比2。傑志於73分鐘先後有兩個攻門中楣彈出，戰至90分鐘更有丹尼把握角球攻勢起腳，惟被法比奥於門前解圍，最終雙方打成2比2平手完場，雙方各得1分。