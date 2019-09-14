香港神童難敵寶島一哥　明天雙打背水一戰

台維斯盃亞洲／大洋洲區第二組賽事今天（14日）在維多利亞公園網球場揭開戰幔。香港連續兩年擔任東道主，相隔十六年再戰中華台北。兩位單打代表黃澤林和楊柏朗出師不利，先後不敵莊吉生和吳東霖，暫時落後總場數0：2。明天的雙打賽事，港隊將會進行背水一戰。

去年勇奪Junior Orange Bowl U14組別冠軍、年僅十五歲的黃澤林率先登場，越級挑戰寶島一哥莊吉生。黃澤林稍為慢熱，發球失誤略多，被莊吉生連取三局後，才成功保住發球局，續以1：6先失一盤。黃澤林嘗試扳回主導權，經歷四次刁時搶得首局，曾經領先局數2：1，可惜後勁不繼再輸2：6。楊柏朗緊接上陣迎戰吳東霖，儘管排名相距甚遠，楊柏朗仍然取得3：2領先優勢，惟隨後擊球略顯遲疑，被反勝6：3。第二盤吳東霖多次發球直接得分，成功以6：2再下一城，協助中華台北領先總場數2：0。

首次亮相台維斯盃，黃澤林尚算滿意個人表現，謙稱從對手身上獲益良多：「十分滿分的話，我會給自己七分。感覺和莊吉生還有一段距離，他經驗豐富，穩定性很高，球路也跟往常對手很不同。」Junior Orange Bowl和台維斯盃都是享負盛名的國際賽事，他表示分別在於觀眾：「Orange Bowl沒有人支持我，這次全部人都站在我這邊，可以勇敢放開來打。」很多人眼裏，他是香港網球神童，網壇的明日之星，他孩子氣地說，很喜歡這個稱呼，「我會繼續努力，今年目標是打進青少年排名前50位，讓大家可以繼續叫我神童！」

另外，楊柏朗第二年出戰台維斯盃，轉戰單打項目，對於賽果略感遺憾：「原本期望至少贏一盤，但關鍵球不夠果斷，打亂節奏，導致輸球。」雖然吳東霖的ATP單打排名，比他高出超過900位，但他相信兩人實際差距沒那麼大，「他較多大賽經驗，臨場發揮比較好。其實很多時候，誰敢打關鍵球，誰就會贏。」明天楊柏朗將會夥拍王康傑，硬碰謝政鵬／楊宗樺，他期望放開心態，打場「靚靚仔仔的比賽」回饋觀眾。