華倫西亞主帥爆奇聞　贏西盃係被炒主因

西甲勁旅華倫西亞日前辭退咗主帥馬些連奴，令球迷勁不滿，事關馬帥上季既幫「蝙蝠兵團」攞到今年歐聯資格，仲贏咗個西班牙盃落袋添！成績咁好，但又突然被少，據聞原因係話班主林榮福不滿馬些連奴欠缺尊重，但馬些連奴今日受訪還擊就爆大鑊，話佢自己係因為唔聽林榮福「柯打」，贏咗西班牙盃返嚟得罪老細，所以被炒喎！

西班牙《馬卡報》日前報道，話林榮福決定炒馬些連奴，係因為後者喺暑假期間公開批評球會喺轉會市場工作，對林榮福欠缺尊重咁話。今日，馬些連奴就爆出另一版本：「我好肯定，我係因為贏咗西班牙盃所以被炒。上季中，我收到球會指令，高層要我放棄西班牙盃，但球迷想捧盃，球員又有信心爭冠，我都一樣。」

馬些連奴之後再補充：「7月19日我去咗新加坡，但老板林榮福只係恭喜我哋打入歐聯，反而對贏西班牙盃提都冇提，你知唔知我幾意外呀？或者球會認為西班牙盃價值唔大，會影響到其他比賽，但我哋一直忘為，西盃嘅經驗對於我哋躋身歐聯相當重要。」馬些連奴認為自己唔聽話，所以最終被炒，不過既然依家一切已成定局，又睇吓華倫冇咗馬些連奴之後會點？

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