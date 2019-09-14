【賽後解碼】文尼沙拿大和解拍住上贏波

歐聯大戰前夕，利物浦贏得有驚無險。尋晚英超早場主場出擊嘅紅軍，雖然早段一度落後對手紐卡素，好在有沙迪奧文尼挺身而出，帶領球隊吹響反擊號角，最終紅軍靠塞内加爾前鋒個人梅開二度，同穆罕默德沙拿錦上添花，以3比1反勝「喜鵲」，成功延續聯賽全勝走勢。

賽前英超官方公布8月最佳領隊，帶領利物浦聯賽開咧豪取4連勝嘅領隊高普，當然眾望所歸攞獎，至於該月最佳球員獎，就由開咧4場英超交出5個入波同1次助攻嘅諾域治射手迪姆普基奪得。

領隊攞獎咁開心，梗係要賀一賀佢，尤其紅軍下周中即將於歐聯登場面對小組勁敵拿玻里，利記肯定希望乘住聯賽勇態出征。不過今場正選收起羅拔圖法明奴同佐敦軒達臣兩大主力嘅紅軍，開局反而令領隊高普嚇出一身冷汗，比賽早段遭紐卡素後衞積祖威廉斯靠一次反擊偷襲得手，仲有奧歷治因傷退下火線，好彩利物浦焗住換入法明奴之後即刻弗返，先有沙迪奧文尼完上半場前連入2球，幫助紅軍反超比數，再有穆罕默德沙拿錦上添花埋齋，最終利物浦以3比1贏波，聯賽豪取5連W繼續做全勝之師。

最緊要一點，文尼同沙拿之前曾經因為爭入波面阻阻，依家喺球場繼續合作無間，齊齊有好發揮，「紅軍」嚟緊肯定會愈踢愈好。

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