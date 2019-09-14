理文迎戰冠忠南區　雙方主帥賽前鬥謙？

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（15日）下午2時30分同時上演兩場激戰，分別為理文對冠忠南區，以及標準流浪對愉園。四支球隊，同一目標，就是要把3分拿到手，以勝仗報答球迷！由於兩場賽事同時進行，球迷一方面可以入場支持心愛的球隊，另一方面可留意on.cc東網的直播，同時觀賞兩場激戰。

主場出擊的理文上仗在落後下反勝香港飛馬，主教練陳曉明於賽後大讚球員表現，一眾新兵舊將迅速磨合，加上具經驗的老將發揮關鍵作用，使球隊表現有所改善。在戰畢上仗後，球隊已兩周沒有正式比賽，「陳Sir」明言不擔心球員狀態：「我哋有高強度訓練去維持球員狀態，反而係近期天氣酷熱，流汗情況比較嚴重，擔心球員恢復得唔好，所以我哋盡量都控制強度，希望球員有足夠嘅恢復。」

今仗面對冠忠南區，「陳Sir」認為要先做好防守：「我相信佢哋嘅攻力會比以往更加好，喺友賽都對過佢哋，都大約知道佢哋嘅能力，所以都會同球員講番對手有咩特點。」

作客的冠忠南區上仗以3比1擊敗標準流浪，主教練鄭兆聰（Ricky）指球隊仍有改善空間：「上場我哋有好多機會，可以把握得好啲，我哋有少少唔集中，導致有幾個機會都入唔到波，所以我覺得可以做好啲！」

Ricky早前曾入場觀戰理文對香港飛馬，他認為今仗球隊需更進取：「理文好好狀態，有好多進攻嘅渠道，但係我哋都有好多前鋒，希望喺進攻畀多啲壓力佢哋。」球隊中場陳肇鈞、前鋒夏志明早前代表香港隊出戰世界盃外圍賽，Ricky表示球隊未有因此而影響部署，惟夏志明在作客柬埔寨後，膝蓋感到少許痛楚，能否上陣仍需觀察，而日援川瀨浩太則已復操。

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