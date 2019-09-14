由甲組鬥到港超　標準流浪愉園又鍊過

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（15日）下午2時30分同時上演兩場激戰，分別為理文對冠忠南區，以及標準流浪對愉園。四支球隊，同一目標，就是要把3分拿到手，以勝仗報答球迷！由於兩場賽事同時進行，球迷一方面可以入場支持心愛的球隊，另一方面可留意on.cc東網的直播，同時觀賞兩場激戰。

標準流浪上仗雖以3比1不敵冠忠南區，管理層、教練團均對球員表現感到滿意：「上場輸波嘅關鍵係年輕球員喺戰術執行方面唔夠貫徹、唔夠集中，不過始終我哋決定升超之後個準備唔充足，但都有咁嘅表現已經係有所交代。」自港超聯成立以來，首次有球隊使用屯門鄧肇堅運動場作主場，教練團期望首次在主場出擊能打開勝利之門：「始終我哋熟習咗個球場，對我哋一定有利，希望今場能夠進取啲，全取3分！」

是役面對港超新軍愉園，教練團明言不能輕視對手：「愉園雖然大敗畀傑志，但係始終係升班之後第一場比賽，經過適應之後，第二場表現應該會有所進步。」

作客的愉園上仗被傑志大炒，主教練鮑家耀認為球員發揮不俗，部分球員更有超水準演出。足總原訂上周展開菁英盃賽事，惟比賽最終取消，「鮑Sir」坦承有影響：「本身諗住有場比賽可以畀球員保持狀態，但後尾取消咗，之後想再約友賽都約唔到對手，只有靠練波去幫球員保持狀態。」

今場硬撼流浪，「鮑Sir」明言：「大家都係同級對手，上季喺甲組都對過，但係對手人腳都有變，多咗安達、安基斯，我相信佢哋狀態未到最好，所以今場會係『五五波』！」他續說：「印象中屯門鄧肇堅比較窄，會有利防守，所以都希望穩陣咗先，之後再把握機會入波。」

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