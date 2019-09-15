寸王跪低？摩連奴話佢教衰山神

一向有佢講、冇人講嘅「寸王」摩連奴都會認衰？係呀，近日呢位前曼聯主帥接受英國傳媒訪問，其中一部份提到佢兩個舊部屬阿歷斯山齊士同盧卡古，二人加盟「紅魔鬼」初期都係被寄予厚望，點知愈踢愈沉，最後依家仲要攜手去咗國際米蘭，「寸王」今次就承認，係佢教到「山神」衰晒囉！

摩連奴喺2018年簽入「山神」，可惜係呢位智利國腳嚟到奧見福，始終踢唔番昔日水準，摩連奴話：「我覺得佢嗰陣唔太開心！我認為無論你做咩工作，如果你做得唔開心，就好難有出色表現。可能係我錯啦，可能係我冇能力深入了解佢，唔能夠將佢最好一面激發出嚟。」

摩帥補充：「對於教練嚟講，有時候你能夠將球員最好一面激發出嚟，但總唔會次次成功。我始終覺得山齊士係個悲觀嘅人，所以可能佢去意大利會踢番好啲，總之我希望每一個球員都好。」至於對盧卡古，「寸王」讚呢位比利時國腳有強大野心，所以會渴望改變，話佢離開曼聯並唔係因為對「紅魔鬼」冇貢獻。

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