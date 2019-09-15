後防宇宙級派膠　曼城輸畀諾域治勁肉酸

奧達文迪後防肉酸派膠，累曼城爆大冷輸畀升班球隊諾域治！今季力求完成英超3連霸嘅曼城，今仗雖有奇雲迪布尼先任後備，但陣容依然超強；不過「金絲雀」打出令人吃驚嘅超水準，半場領先2:1；換邊後當藍月亮蓄勢諗住反勝之際，奧達文迪竟於後防毫無壓力底下被偷走皮球，造就主隊王牌射手迪姆普基射成3:1，最後主隊贏3:2完場，創出驚天大冷門！

諾域治於賽前傳出湧現大量傷兵，最終正選陣容同上輪相比出現3個調動，不過普基依然於前線領軍。曼城於英超基本上每一場都係壓住對手嚟踢，但於國際賽後似乎沉咗唔少，終被「金絲雀」偷到雞。18分鐘主隊開出右路角球，堅尼麥利安近門頂入打開紀錄。10分鐘後主隊再下一城，中場打反擊直線傳畀普基，普基大步推前妙傳中路，簡威爾門前輕鬆射入拉開比數。

曼城落後2粒如夢初醒，但史達寧近門一頂中柱彈出。不過於完半場前貝拿度施華傳中，阿古路近門頂入，半場追成較接近比數只差1球，相信曼城球迷都好有信心可以反勝。

但換邊後5分鐘，曼城後防出現天大甩漏，史東斯交到左路嘅奧達文迪，佢攞住個波慢吞吞，最終被對手偷甩傳中，普基門前輕鬆射成3:1。之後曼城換入迪布尼同加比爾捷西斯，不過進攻唔算入肉，奧達文迪2個頭槌、阿古路亦以頭槌攻門都搞唔掂。88分鐘洛迪卡斯簡迪遠射追成2:3，但之後阿古路及史達寧都未能入波，最後曼城輸波完場，目前已比利物浦多失5分。