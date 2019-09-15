【東體爭議】攞嚟衰！收起迪布尼盞搞

一支係英超冠軍，一隊係英冠冠軍，有邊個諗到諾域治最後會贏曼城？諾域治今仗賽前有11名傷兵，唔少「金絲雀」球迷，喺賽前已經講定「R.I.P.」，但曼城卻捉到鹿唔識脫角，領隊哥迪奧拿無端端收起奇雲迪布尼，直接令球隊冇晒3分。哥帥賽後表示咁做係要保護迪布尼、等佢免除受傷危險，但迪布尼本季大勇、剛於國家隊大演助攻帽子戲法，於國際賽周用力不多，曼城貿然收起最具創造力嘅大將，輸波與人無尤。

今季迪布尼重上巔峰，聯賽上陣4次已助攻頻頻，對熱刺一場踢到曉飛，2個入球都由佢創造出嚟。剛於歐國外對蘇格蘭，佢又為比利時於23分鐘內助攻戴帽，之後仲射入靚波，相信佢都估唔到自己今仗要坐冷板。

哥帥表後表示：「經驗話畀我聽，踢完國際賽後好易受傷，皇馬莫迪歷受傷，祖雲達斯比真歷受傷；嚟緊要踢英超、歐聯同英聯盃，我要好好保護迪布尼。」

對上一次迪布尼踢足90分鐘、曼城又輸波，已經係17個月前嘅事。前季迪布尼冇傷冇病，曼城一支獨秀攞100分奪標，上季迪布尼周養傷，曼城爭啲畀利物浦搶走冠軍。上季輸畀紐卡素贏緊1球，哥帥換走迪布尼最後輸波，上屆歐聯於熱刺主場輸波，迪布尼就冇落場。曼城太多太多次，於缺少迪布尼嘅情況下贏唔到而失分，依家佢冇傷冇病、於國家隊又輕輕鬆鬆贏波時，哥帥無啦啦收起迪布尼，堅係同個英超冠軍鬥氣；分分鐘今場失嘅3分，會成為季尾失冠嘅關鍵！