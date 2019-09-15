戴帽兼烏龍　阿巴謙英倫最強中鋒！

車路士今輪英超勁醒神，譚美阿巴謙個人連中三元，帶領車仔作客5:2大數狼隊，呢名21歲今季已射入7球，同阿古路並列神射手榜榜首。呢名上季仲踢緊英冠嘅年輕前鋒，今季着上車仔9號波衫好多人都唔睇好，但近3場英超佢就射入7球，連續2場梅開二度後仲戴埋帽，今場佢連烏龍都擺埋，點夠你玩呀！

今戰去到「狼穴」，唔少球迷都認為車路士會好難打，但青春班車仔贏得極有說服力，湯姆利先入個世界波打開紀錄，之後就係阿巴謙表演時間，踢到55分鐘已經個人射入3球，其中第3球佢於禁區閃電腳推過敵衞狂抽入網，堅係有卡士。車仔贏到4:0後，阿巴謙就幫狼隊入番球，盡顯「射手本色」。最後車仔再有新星美臣蒙特埋齋，贏5:2完場。

阿巴謙於同一場聯賽戴帽兼擺烏龍，係英超史上第一個球員做到，而佢亦係自史達寧於15年後，年紀最輕於英超個人連中三元球員。車仔9號一向如中魔咒，大名如費蘭度托利斯、法卡奧、基斯普同基士文都着唔掂，估唔到名氣最細嘅阿巴謙，初來步到已經睇到破魔咒先兆，堅係叻仔。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。