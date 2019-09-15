畀PSG球迷噓爆　尼馬照入激靚倒掛！

巴西巨星尼馬，今夏開晒口話要離隊返西甲，喺巴黎聖日耳門已變過街老鼠。今輪法甲PSG主場鬥斯特拉斯堡，尼馬今季首次上陣，全場畀球迷針對性狂噓仲慘過作客，但尼馬於補時階段，禁區內左腳轟入超靚倒掛世界波，為PSG一箭定江山，即刻令主場球迷收晒口！

尼馬於2017年加盟PSG，身價高達2.22億歐元，當然成為球隊頭號球星，可謂萬千寵愛在一身。連續2季為球隊奪得聯賽冠軍後，今夏尼馬公開表示要離隊，話到明唔想再為PSG上陣，但無論巴塞或皇馬，都畀唔起PSG嘅超高索價，最後死死地氣留隊，並於今仗首次落場。

開波前PSG球迷已準備大量侮辱性橫額招呼尼馬，佢每次攞波都噓聲雷動，球迷嗌足全場，睇得出尼馬有幾乞人憎。場波去到補時階段，睇嚟會互交白卷完場，但尼馬就接應左路高波傳送，倒掛勁射中柱彈入，成球隊贏波功臣。

賽後尼馬話：「我明白球迷點解咁做，佢哋的確因為我好難受。我冇特別嘢想球迷講，喺職業生涯入面，我已經習慣晒噓聲。我已經預咗，之後每場都好似去咗客場一樣，呢樣嘢係可惜嘅，但我唔會憎球迷。每個人都知我想走，而且唔係講咗一次，但我依家係PSG球員，會盡力為球隊爭取勝利。」

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