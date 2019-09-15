【賽後解碼】曼城死穴曝光！哥帥後悔嗎？

曼城喺英超意外輸畀諾域治，開咧5場已經落後爭標大敵利物浦5分。「藍月亮」嘅中前場無疑係世界頂尖，但最令人唔明嘅係，點解富可敵國嘅佢哋季前唔簽入頂級中堅呢？隊長高柏尼離隊，其實係一個唔細嘅損失等住填補，或者哥迪奧拿認為拿樸迪同史東斯呢對中堅係理想組合，但係奧達文迪真係可信嘅首席替補？費蘭甸奴客串中堅真係長遠方案？睇番曼城喺右閘有基爾獲加之下，仍然重金簽入祖奧簡斯路；左閘有班捷文文迪同辛真高下，又簽番安祖利奴番嚟，但係就對中堅增援毫無動作，實在有啲匪夷所思。

拿樸迪嘅重傷係無可奈何，但絕對唔係無從預計，就算唔計奧達文迪今場犯下嚴重錯誤，曼城條防線亦顯示出唔少漏洞，最大問題就係應付死球能力。數據顯示，曼城過去9個英超失球(連上季尾)，有8球係輸死球，其中4球係嚟自角球。曼城向來都有極高控球率，對手往往就係苦練死球嚟「偷雞」，但曼城中路出現咁大漏洞，如果最後睇住利物浦封王，哥迪奧拿會唔會悔恨唔搶馬菲斯迪歷特同哈利馬古尼呢？

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