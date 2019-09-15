巴塞隆拿怪物級新星　西甲起革命！

巴塞隆拿喺美斯同奧士文尼迪比利受傷下，周日(15號)西甲主場鬥華倫西亞，大膽起用16歲新星安素法迪做正選，呢位「神童」上輪西甲後備入替已經入波，成為巴塞史上最年輕聯賽入球者，今場佢首度擔正只係用咗2分鐘就先開紀錄，5分鐘後再交出助攻，再創下西甲史上最年輕單場有入波同助攻球員，真係匪夷所思！

巴塞隆拿呢場有安素法迪、法蘭基迪莊、碧基以及蘇亞雷斯梅開二度，5比2大破華倫西亞，不過焦點始終落喺安素法迪身上，教練華爾維迪賽後表示：「法迪有咁嘅表現係非比尋常，本身要喺巴塞隆拿踢好波已經好困難，而佢更加係得16歲。我覺得佢要按部就班，慢慢尋找屬於自己嘅位置。」對於有人將佢同美斯比較，華爾維迪就話：「我哋要避免太早將佢捧得太高，保護好球員係我哋嘅義務。」

安素法迪喺幾內亞比紹出世，不過6歲已經隨家人由非洲移民西班牙，並且成為各大豪門爭奪目標，最終巴塞隆拿喺佢10歲嗰陣成功招攬，今年7月份更加簽署職業球員合約，合約中更有價值1億歐元嘅「贖身條款」，可見巴塞隆拿對佢係幾咁重視！

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。