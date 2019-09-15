超爆！情婦集中營曝光　車路士淫亂慾室！

英超球壇向來充斥桃色醜聞，唔少球星都被踢爆曾經出軌、偷食，英國《太陽報》周日(15號)再爆出勁爆內幕，有身份保密嘅英超WAGs(太太及女友)做「二五女」進行連環踢爆，佢直指車路士球星夾份喺訓練場附近租屋，專門用嚟畀球員作為收藏情婦之用，同時成為球星們性愛嘅「淫亂慾室」，昔日同現役車路士球員都包括在內！

呢位「二五女」表示：「關於車路士球員嘅故事真係好恐怖，包括以前同依家嘅球員。有幾個車仔球員會一齊去蒲，而且仲喺訓練場附近租屋，畀佢哋嘅情婦住，佢哋會有其他人嘅名去租，所以任何人、尤其係佢哋老婆一定唔會發現，如果有日車路士提早練完波，佢哋可以即刻去見班情婦，第一時間搞嘢。」

更加離譜嘅係，車路士球星仲會「分享」大家情婦，該爆料WAGs話：「呢班女人當中，有部份會為多位球員提供『服務』，包括自拍性愛影片畀已婚球員觀賞，而呢班女仔得到嘅就係免費住宿。」爆料WAGs指好多球員都有偷食，而且大部份都會用錢解決問題，但亦有唔少球員「中招」，例如前車路士隊長泰利就係最佳例子。

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