港超聯激戰打孖上　東網同步直擊！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（15日）續戰，其中一場由理文於主場深水埗運動場迎戰冠忠南區。主隊今仗派出基華尼頓任正選，與尼迪利、李康廉與前線攻堅，而客軍對比上仗只有一個調動，收起劉浩霖並用上陳港斌，以加強防守。雙方正選陣容如下：

理文正選陣容：

88 袁皓俊（門將）

2 列斯奧（隊長）

5 余煒廉

7 李康廉

9 尼迪利

10 亞哥斯達

16 顏樂楓

18 黃炎堃

29 余沛康

77 沙普夫

91 基華尼頓

冠忠南區正選陣容：

29 謝德謙（門將）（隊長）

3 史必

6 列文

7 狄卡奧

10 查維斯

14 夏志明

16 陳肇鈞

18 積施利

19 迪亞高

20 比圖

34 陳港斌

假屯門鄧肇堅運動場上演的賽事，由標準流浪與愉園兩支港超新軍對壘。今季首次主場出擊的標準流浪，今仗除了改由安基斯出任正選外，其餘陣容人腳跟上仗對冠忠南區一樣。至於愉園方面，今仗則有黎培基及亞力斯祖兩位年輕小將擔任正選。

雙方正選陣容如下：

標準流浪正選陣容：

28 陳栢浩（門將）

5 斯薩

7 簡尼迪

9 劉智樂

10 巴辛

17 安達

18 彭林林

19 潘柏安

22 杜馬思（隊長）

33 安基斯

89 歐陽耀冲

愉園正選陣容：

17 屠俊翹（門將）

3 翁煦濤

6 盧斯安奴

7 馬希卡歷（隊長）

10 加維蘭

16 黎培基

18 林毅東

19 黃榮傑

20 摩域治

29 陳立明

32 亞力斯祖

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（15日）下午2時30分同時上演兩場激戰，分別為理文對冠忠南區，以及標準流浪對愉園。四支球隊，同一目標，就是要把3分拿到手，以勝仗報答球迷！由於兩場賽事同時進行，球迷一方面可以入場支持心愛的球隊，另一方面可留意on.cc東網的直播，同時觀賞兩場激戰。

【理文迎戰冠忠南區 雙方主帥賽前鬥謙？】

主場出擊的理文上仗在落後下反勝香港飛馬，主教練陳曉明於賽後大讚球員表現，一眾新兵舊將迅速磨合，加上具經驗的老將發揮關鍵作用，使球隊表現有所改善。在戰畢上仗後，球隊已兩周沒有正式比賽，「陳Sir」明言不擔心球員狀態：「我哋有高強度訓練去維持球員狀態，反而係近期天氣酷熱，流汗情況比較嚴重，擔心球員恢復得唔好，所以我哋盡量都控制強度，希望球員有足夠嘅恢復。」

今仗面對冠忠南區，「陳Sir」認為要先做好防守：「我相信佢哋嘅攻力會比以往更加好，喺友賽都對過佢哋，都大約知道佢哋嘅能力，所以都會同球員講番對手有咩特點。」

作客的冠忠南區上仗以3比1擊敗標準流浪，主教練鄭兆聰（Ricky）指球隊仍有改善空間：「上場我哋有好多機會，可以把握得好啲，我哋有少少唔集中，導致有幾個機會都入唔到波，所以我覺得可以做好啲！」

Ricky早前曾入場觀戰理文對香港飛馬，他認為今仗球隊需更進取：「理文好好狀態，有好多進攻嘅渠道，但係我哋都有好多前鋒，希望喺進攻畀多啲壓力佢哋。」球隊中場陳肇鈞、前鋒夏志明早前代表香港隊出戰世界盃外圍賽，Ricky表示球隊未有因此而影響部署，惟夏志明在作客柬埔寨後，膝蓋感到少許痛楚，能否上陣仍需觀察，而日援川瀨浩太則已復操。

【由甲組鬥到港超 標準流浪愉園又鍊過】

標準流浪上仗雖以3比1不敵冠忠南區，管理層、教練團均對球員表現感到滿意：「上場輸波嘅關鍵係年輕球員喺戰術執行方面唔夠貫徹、唔夠集中，不過始終我哋決定升超之後個準備唔充足，但都有咁嘅表現已經係有所交代。」自港超聯成立以來，首次有球隊使用屯門鄧肇堅運動場作主場，教練團期望首次在主場出擊能打開勝利之門：「始終我哋熟習咗個球場，對我哋一定有利，希望今場能夠進取啲，全取3分！」

是役面對港超新軍愉園，教練團明言不能輕視對手：「愉園雖然大敗畀傑志，但係始終係升班之後第一場比賽，經過適應之後，第二場表現應該會有所進步。」

作客的愉園上仗被傑志大炒，主教練鮑家耀認為球員發揮不俗，部分球員更有超水準演出。足總原訂上周展開菁英盃賽事，惟比賽最終取消，「鮑Sir」坦承有影響：「本身諗住有場比賽可以畀球員保持狀態，但後尾取消咗，之後想再約友賽都約唔到對手，只有靠練波去幫球員保持狀態。」

今場硬撼流浪，「鮑Sir」明言：「大家都係同級對手，上季喺甲組都對過，但係對手人腳都有變，多咗安達、安基斯，我相信佢哋狀態未到最好，所以今場會係『五五波』！」他續說：「印象中屯門鄧肇堅比較窄，會有利防守，所以都希望穩陣咗先，之後再把握機會入波。」

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