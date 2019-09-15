奮戰不敵大滿貫冠軍組合　香港無緣明年升班

台維斯盃亞洲／大洋洲區第二組賽事今天（14日）在維多利亞公園網球場續演。總場數落後0：2的香港派出王康傑／楊柏朗組合，挑戰曾經獲得大滿貫青少年雙打冠軍、中華台北的謝政鵬／楊宗樺，最終直落兩盤落敗，錯失明年升班資格。

儘管雙方排名差距頗大，王康傑／楊柏朗仍然嘗試咬緊比分，落後局數1：4的時候，更加兩度發球直接得分扳回一城，續惜敗3：6。第二盤首局已經出現四次刁時，客隊耐心作戰成功破發。身處劣勢的港隊沒有放棄，曾經追近到2：3，無奈經驗和技術未及對手，多次錯失關鍵球，再輸2：6。連同昨天兩場單打，香港總場數落後到0：3，提前宣告升班無望。

昨天傍晚完成單打，楊柏朗休息半天再戰雙打，坦言體能受到影響：「兼顧兩項有點累，網前擊球無法集中。對方完全沒有留手，經驗、整體穩定性都比較優勝。」說過希望打一場「靚靚仔仔」的比賽回饋觀眾，他笑說拍檔王康傑做到了：「Jack打了不少讓我拍爛手掌的球。」總結賽事，隊長余曉東滿意球員表現，並相信他們可以進一步拉近成績，「大家都盡力了。除了累積經驗，港隊需要繼續提升體能，習慣採取主動。」

餘下的單打賽事無關勝負，港隊派出十八歲的小將計維宇，挑戰同齡的世大運男單冠軍曾俊欣，把握機會累積大賽經驗，結果以2：6、5：7落敗。