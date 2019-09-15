港超聯　比圖補時入波！冠忠南區搶番1分

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（15日）續演激戰，理文於主場深水埗運動場迎戰冠忠南區。南區雖有查維斯先開紀錄，但理文亦有尼迪利和基華尼頓建功，助球隊一度反超前，惟未能笑到最後，憑著比圖於補時階段的入球，最終雙方踢成2比2平手，各得一分。

開賽僅3分鐘，冠忠南區便成功打開紀錄，查維斯接應迪亞高傳中頂入，為南區取得領先優勢。落後的理文隨即反撲，9分鐘，沙普夫短傳予李康廉，後者燙射僅柱邊出界。7分鐘後，亞哥斯達開出角球，沙普夫跳頂，惜未能轉化成入球。他們的努力終在27分鐘得到回報，尼迪利搏得12碼，他親自主射得手，助球隊收復失地。及後戰情膠着，補時階段沙普夫罰球勁射中楣，雙方踢成1比1完上半場。

換邊後只1分鐘，理文差點反超前，李康廉接應二傳後撞射高出。49分鐘，南區差點再度領先，查維斯傳中，夏志明撞射惜省中對手高出。隨後的角球攻勢，夏志明於混戰中快射，被袁皓俊擋出。正當南區欲重組攻勢之際，基華尼頓把握對手回傳失誤，憑個人技術「千里走單騎」射入個人在香港首個入球，同時助球隊反超前2比1。落後的南區憑迪亞高製造威脅，惟這位巴西翼鋒先後於55和63分鐘的射門都未能射破袁皓俊的十指關。

70分鐘，迪亞高再度出擊，他避過對手後起腳被阻，陳肇鈞衝前抽射卻未能命中。領先的理文亦未有放軟手腳，73分鐘尼迪利先後3次射門，惟不是未能命中，就是被謝德謙和門柱封阻。85分鐘，後備上陣的佐迪接應余沛康橫傳後大腳抽射，惜同樣被謝德謙救出。補時階段，比圖把握對手後防失誤射入，助南區扳平比數。最終雙方踢成2比2，各得一分，賽後理文與南區分別排聯賽榜第2、第3。

理文主教練陳曉明表示球隊今仗大部分時間表現得好，也製造出不少埋門，惟球員在領先後不夠主動和信心，以致未能善用控球權來主導比賽，加上屢次機會也未能拉開比數，使球員心理有所影響。他又指球隊今季多了具經驗的球員，使自己的想法能執行出來，逐漸建立出球隊風格，雖然只有6、7成，但球員對自己的理念已加深了認識。

而冠忠南區主教練鄭兆聰指球隊於下半場表現大有改善，整體來說球員表現很好。他續說球隊有好的開局，但隨後20分鐘球員在場上的決定欠佳，以致球隊出現亂局，很開心球員在下半場爭取主動。他亦透露周三（18日）將會大幅度輪換，並給予年輕球員機會。