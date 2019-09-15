港超聯　加維蘭入波！愉園1比0挫標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（15日）假屯門鄧肇堅運動場上演的新軍對決，作客的愉園憑着西班牙前鋒加維蘭於下半場一箭定江山，以1比0小勝標準流浪，順利奪得今季首場勝利。

今季首次主場出擊的標準流浪，於比賽初段雖不乏攻勢，惟歐陽耀冲先後多次罰球攻勢均未能製造太大威脅。愉園方面雖有林毅東24分鐘與隊友屠俊翹有碰撞，被迫退下火線並直送醫院治理，由張俊軒入替，不過對球隊影響不大，戰至29分鐘有馬希卡歷左路入禁區起腳被敵衞力擋，隨後加維蘭於33分鐘短傳黎培基右路近射，被陳栢浩接實。主隊於完半場前再嘗試打破僵局，惟畀安達41分鐘接應巴辛回傳撞射省中人，杜馬斯則於2分鐘接應右路傳中批頂僅告高出，雙方互無紀錄完上半場。

下半場換入教練兼球員黃展鴻的標準流浪，換邊後力圖收復失地，戰至49分鐘歐陽耀冲接應安基斯橫傳推順施射，被屠俊翹橫身救走。愉園戰至57分鐘先開紀錄，加維蘭乘劉智樂漏頂之誤，帶球推過兩名敵衞施射，收死門將陳栢浩射成1比0。

主隊戰至65分鐘有安基斯把握角球攻勢抽射被接實，至於愉園於79分鐘則有馬希卡歷右路主射罰球，皮球彎過人牆卻告中柱彈出，隨後黃榮傑補射亦高出。落後一球的流浪於完場前再急起直追，先有鄧樂文82分鐘突破闖入禁區時被亞歷斯祖拉跌，惟球證沒有判罰，隨後87分鐘簡尼迪中路開出罰球，安基斯接應隊友頭槌二傳窩利射入，但被判越位在先，最終愉園保住1比0的戰局完場。

愉園主教練鮑家耀賽後表示，對手技術與經驗均在己隊之上，於比賽初段控制了戰局，不過球隊捱過了首20分鐘並穩定下來後，並於半場時強調不要隨便長傳，利用加維蘭的控球能力，給予其他球員機會後上進攻，最後成功把握機會贏波。「鮑Sir」認為球隊今仗表現中規中矩，並希望黎培基及翁煦濤等年輕小將可以藉此吸收經驗，在將來的比賽可以有更佳的表現。

愉園門將屠俊翹則指，相信球隊會隨着逐場比賽有所進步，並認為隊中年青球員吸收及進步都很快，但他強調聯賽是個長途賽，因此在同級對手全取3分後，仍需要盡全力搶分。