港超聯　「車仔」心聲：有一日一齊踢正選

周日（15日）假屯門鄧肇堅運動場舉行的標準流浪對愉園賽事，除了是一場提出上演的港超「護級大戰」，還是車路士足球學校幾位「子弟兵」的成人禮。今場比賽愉園派出2位車路士足球學校（香港）出身的年青球員，黎培基和翁煦濤正選上陣，而且3個換人名額均盡用了來自「車仔」的球員，分別是張俊軒、袁世傑和朱偉鈞。

上場0比5不敵傑志一仗正選上陣的翁煦濤，對於今場替愉園拿到港超聯第一場勝仗感高興，特別是能與眾「由細踢到大」的球員一同上陣，感覺份外特別：「好多年輕球員都係嚟自車路士足球學校，包括我、Marco（張俊軒）、馬騮（朱偉鈞）同埋啱啱U18升上嚟嘅伍家揚、馮梓軒、林樂賢、伍瑋謙等等。同一班兄弟夾咗咁多年，依家一齊踢香港最高級聯賽，仲攞到3分，一定好興奮啦！」今場早段後備入替的張俊軒則坦言，與一班「兄弟」一同成長，繼而晉升至踢港超聯，無疑是人生中一段美好的回憶。

而對於首次在港超聯正選披甲的黎培基來說，與一眾車路士球員的良好默契造就了今場勝仗，他亦希望一班「車仔師兄弟」能在未來的賽事一同上陣：「一班人夾開波會畀到大家信心，可以將啲學到嘅嘢喺超聯賽場上用番出嚟。希望我哋成隊車路士仔可以一齊喺超聯踢，特別係菁英盃嘅賽事。」翁煦濤更許下承諾：「加油啦，我哋練波要再努力啲，終有一日我哋會成隊車路士一齊踢正選！」