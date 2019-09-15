【人物誌】豪門殺手！周薪只係6000鎊

諾域治爆冷喺英超以3:2擊敗曼城，前鋒迪姆普基入1球又1次助攻。呢位29歲芬蘭國腳今季踢5場英超，已經入咗6球，包括射破利物浦、車路士、曼城大門，堪稱「巨人殺手」，最令人震驚係佢周薪只係6000鎊，極之超值。

迪姆普基曾經效力過西維爾、史浩克04、些路迪等著名球隊，但相信當時冇乜人對佢有印象，直至上年夏天由邦比轉投諾域治之後，先至大爆發，上季英冠射入29球，成為神射手兼最佳球員，最重要係協助諾域治升上英超。

迪姆普基踢英超一樣掂，首輪對利物浦，射入1球，第2場對紐卡素更加上演帽子戲法，對車路士及曼城，都係各貢獻1入球及1助攻，只係對韋斯咸一役冇波入，當選英超8月最佳球員絕對實至名歸。

迪姆普基早前歐國盃外圍賽對芬蘭及意大利，都取得入球，真係着晒火。特別要留意係迪姆普基周薪只係6000鎊，仲低過豪門球隊嘅年輕小將，難怪早前有傳曼聯想以高薪吸引佢來投。

其實只要迪姆普基保持入球勢頭，明年1月轉會市場重開之後，相信大把高薪合約等佢簽。

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